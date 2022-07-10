Güney Kore: Kuzey Kore topçu ateşi açtı

Yonhap’ın aktardığına göre, Genelkurmay Başkanlığı’nın (JCS) gazetecilere gönderdiği kısa mesajda, atışların tam sayısı veya mermilerin kaynağı hakkında bilgi verilmedi.

Haber ajansı tarafından aktarılan JCS mesajında “Ordumuzun gözetimini desteklerken, Güney Kore ve ABD yakın bir şekilde çalışıyor ve eksiksiz bir hazırlık duruşunu sürdürüyor” dedi.

Yonhap’ın kaynağına göre, atışların muhtemelen birden fazla roketatardan ateşlendiği toplam iki yörünge tespit edildi.

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararları uyarınca yasaklanmış olan bir dizi füzeyi test etti.