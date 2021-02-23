Güney Kore kripto para gelirine vergi getiriyor

G\u00fcney Kore kripto para ticaretinden elde edilen gelirden y\u00fczde 20 vergi al\u0131naca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Uygulama 1 Ocak 2022 tarihinde ba\u015flayacak.\r\n\r\n\r\nG\u00fcney Kore, kripto para ticaretinden y\u0131lda 2,5 milyon wondan (2.260 dolar) fazla kazan\u00e7 sa\u011flayan yat\u0131r\u0131mc\u0131lardan 1 Ocak 2022\u2019den sonra y\u00fczde 20 vergi alacak.\r\n\r\nG\u00fcney Kore\u00a0Ekonomi ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, 2,5 milyon wona kadar kazan\u00e7lar vergiden muaf olacak. Bu miktar\u0131n \u00fczerinde kalan kazan\u00e7lar ise y\u00fczde 20 oran\u0131nda vergiye konu olacak.\r\n\r\nMiras yolu ile edinilen veya hediye olarak al\u0131nan kripto paralar da vergilendirilecek.\r\n\r\n