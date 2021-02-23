Ekonomi

Güney Kore kripto para gelirine vergi getiriyor

23 Şubat 2021
bitcoin





Güney Kore kripto para ticaretinden elde edilen gelirden yüzde 20 vergi alınacağını açıkladı. Uygulama 1 Ocak 2022 tarihinde başlayacak.





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23 Şubat 2021


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