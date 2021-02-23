Güney Kore kripto para gelirine vergi getiriyor

Güney Kore, kripto para ticaretinden yılda 2,5 milyon wondan (2.260 dolar) fazla kazanç sağlayan yatırımcılardan 1 Ocak 2022’den sonra yüzde 20 vergi alacak.

Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 2,5 milyon wona kadar kazançlar vergiden muaf olacak. Bu miktarın üzerinde kalan kazançlar ise yüzde 20 oranında vergiye konu olacak.

Miras yolu ile edinilen veya hediye olarak alınan kripto paralar da vergilendirilecek.