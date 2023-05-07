Güney Kore ile ABD siber güvenlik konusunda görüşmeler yapacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Güney Kore ile ABD siber güvenlik konusunda görüşmeler yapacak

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Güney Kore ile ABD’nin siber güvenlik konusu

Güney Kore ile ABD’nin siber güvenlik konusunda çalışma düzeyinde görüşmeler yapacağı açıklandı.

Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Savunma Bakanlığının açıklamasında, genel müdür seviyesindeki temsilcilerin katılacağı, 8 oturumdan oluşan Siber İşbirliği Çalışma Grubu (CCWG) görüşmelerinin yarın ve 9 Mayıs’ta Seul’de yapılacağı bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, iki ülke, görüşmeler sırasında siber güvenlik politikaları, siber tehditler ve siber güvenlik eğitimini güçlendirme gibi konuları ele alacak.


Siber İşbirliği Çalışma Grubu, Güney Kore ile ABD’nin siber güvenlik konusunu görüşebilmesi amacıyla 2014’te kurulmuştu.

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Tags:Güney Kore ile ABD’nin siber güvenlik konusu
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