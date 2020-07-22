Güney Kıbrıs’ta yine ırkçı ve faşist afiş

Kemal Baykallı sosyal medya hesabında Bayraktar Camii yakınlarında asılmış üzerince ırkçı ve tehdit içerikli söylemler bulunan afişlerin fotoğrafını paylaştı.

Baykallı Kıbrıs Cumhuriyeti ve Nikos Anastasiadis’e “Kamusal alanda nefret mesajı / ölüm tehdidi yayınlamak Kıbrıs Cumhuriyeti’nde suç sayılır mı?” diye sordu.

Alemdar: Güvenlik önlemleri artırıldı

Güney Kıbrıs Müftüsü Şakir Alemdar camiye herhangi bir zarar verilmediğini, pankartların hemen sökülmesi için polise başvurduklarını açıkladı. Polis son on günden beridir güneydeki camilere yönelik güvenlik önlemlerini artırdığını söyledi.

Baykallı’nın paylaşımı şöyle:

KIBRIS CUMHURİYETİNE AÇIK SORULAR VE MR.

Νίκος Anastasiádēs (Nicos Anastasiades)

22 Temmuz 2020. tarihinde Lefkoşa’nın güneyinde bulunan Bayraktar Camii yakınlarında asılan afiş üzerinde yazılanlar: ′′Türk işgaline tapanlara ateş ve balta′′

Bunlar Türkler, Kıbrıs Türkleri veya Müslümanlar için doğrudan tehdit değil, Kıbrıs’ta barışçıl bir geleceği destekleyen Kıbrıs Rumları için doğrudan tehdittir. Caminin etrafına göndermenin sembolik değeri kendini açıklamaktır.

Sorular:

Kamusal alanda nefret mesajı / ölüm tehdidi yayınlamak Kıbrıs Cumhuriyeti’nde suç sayılır mı?

Eğer hayırsa, bunu bir suç olarak mı planlıyorsunuz? Eğer, evet. Bu suçun faillerini bulmak için ne yapmayı planlıyorsunuz?

Sürekli nefret dili kullanan nefret gruplarına ve gruplarına karşı nasıl bir eylem yapmayı planlıyorsunuz?

Limasol’da caminin etrafında boyanan nefret mesajları hakkındaki soruşturmanın sonucu nedir?

Irkçı / nefret gruplarının faaliyetlerini göz ardı etmek ile bu tür olayların sayısının artması arasında bir ilişki görebiliyor musunuz?