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Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 1.022’ye yükseldi

13 Temmuz 2020
Güney Kıbrıs vaka sayısı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 942 test sonucu 1 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1022’ye yükseldi.

Yeni vaka, özel bir inisiyatif yoluyla alınan 255 örnekten tespit edildi.

Ek olarak, aşağıdaki testlerin hepsi negatif sonuçla gerçekleştirildi:

  • Yolculardan ve ülkelerinden geri gönderilenlerden 182 test
  • İkinci ve üçüncü aşama ekonominin yeniden açılmasının bir parçası olarak işe geri dönen 10.000 çalışanın programından 100 test.
  • Kişisel doktorların yönlendirmeleri ile 250 test ve halk sağlığı klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolleri
  • Zaten teyit edilmiş vakaların temaslarından 21 test
  • Hastane laboratuvarlarından 134 test.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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