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Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 1.022’ye yükseldi
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 942 test sonucu 1 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1022’ye yükseldi.
Yeni vaka, özel bir inisiyatif yoluyla alınan 255 örnekten tespit edildi.
Ek olarak, aşağıdaki testlerin hepsi negatif sonuçla gerçekleştirildi:
- Yolculardan ve ülkelerinden geri gönderilenlerden 182 test
- İkinci ve üçüncü aşama ekonominin yeniden açılmasının bir parçası olarak işe geri dönen 10.000 çalışanın programından 100 test.
- Kişisel doktorların yönlendirmeleri ile 250 test ve halk sağlığı klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolleri
- Zaten teyit edilmiş vakaların temaslarından 21 test
- Hastane laboratuvarlarından 134 test.