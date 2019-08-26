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Güney Kıbrıs’ta trafik çarpışmaları “trajik boyutta”

26 Ağustos 2019

Güney Kıbrıs’ta trafik çarpışmalarının ulusal trajedi boyutuna ulaştığı ve son 10 yılda trafik çarpışmalarda ölenlerin sayısının 600’ü bulduğu bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta trafik çarpışmalarının ulusal trajedi boyutuna ulaştığını belirterek, çarpışmalara ilişkin istatistiki bilgilere yer verdiler.

Gazete, manşetten verdiği haberinde, son 10 günde yaşanan trafik çarpışmalarında 7 kişinin hayatını kaybettiğini; bu yıl 21 Ağustos tarihine kadarki çarpışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 26 olduğunu yazdı.

Son 10 yıllık dönemde çarpışmada ölenlerin sayısının 600’ü bulduğunu vurgulayan gazete, Avrupa Ulaşım Güvenlik Konseyi’nin raporuna göre ise, Güney Kıbrıs’ın ölümü trafik kazalarında dördüncü sırayı aldığını vurguladı.

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