Güney Kıbrıs’ta planetaryum açıldı

Güney Kıbrıs’ta “Tamasu ve Orinis” ismini taşıyan ve bir ilki teşkil eden planetaryumun (çeşitli gök cisimlerini ve onların uzay boşluğundaki hareketlerini bir seyirci topluluğuna izletebilmek için özel olarak tasarlanmış sinema salonu) açılışının geçtiğimiz gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından yapıldığı belirtildi.

Haravgi gazetesine göre Hristodulidis açılış töreninde yaptığı açıklamada planetaryumun, eğitim, astro turizm ve eğlence sektöründe yeni bir yolun açılmasını sağladığını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’in dijital merkez haline dönüştürülmesinden söz eden Hristodulidis, bu projenin hayata geçirilmesinde payı olan “Tamasu ve Orinis” Metropoliti İseas’a ve Biatzeslav Zarenskof’a teşekkürlerini sundu.

Alithia gazetesine göre Hristodulidis yaptığı konuşmada hükümetin; 2022-2027 Ulusal Uzay Stratejisi’nin uygulanmasını desteklemeye devam ettiğini bu çerçevede araştırma ve teknoloji alanlarına yatırım yaptığını ifade etti.