Güney Kıbrıs’ta Ortaokullar 3 Ay Aradan Sonra Yeniden Açılıyor

Güney Kıbrıs’ta 3 aydır Covid-19 tedbirleri nedeniyle kapalı olan ortaokullar, yarından itibaren yeniden açılıyor.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı ve Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu tarafından açıklanan yeni kararlar uyarınca, ortaokul öğrencilerine rapid test yapılması zorunluluğu getirildiğini ve negatif test sonucu beyan eden öğrencilerin, yarın ders başı yapabileceğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun, Limasol’daki ilkokulların açılmasını da kararlaştırdığını ve ilkokul öğrencileri için burundan sürüntü alınarak test yapılması için plan hazırlandığını kaydetti.

AŞI OLANLARA SERBEST GİRİŞ

Öte yandan dün açıklanan bir diğer karara göre ise, koronavirüs aşısı yaptırmış ve Rum Yönetimi’nin ilgili aşı belgesine sahip olan yolcular, hangi ülkeden geldiklerine bakılmaksızın, bugün itibarıyla karantinasız ve PCR gerektirmeden Güney Kıbrıs’a giriş yapabilecek.

Güney Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıklanan karara göre, ülkeye girişlerde son doz aşının yaptırıldığı tarihten sonraki gün ile seyahat tarihi arasındaki gün sayısı kuralına uygunluk aranacak.

Gazete, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği gün sayısının ise “http://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers” adresindeki “cyprusflightpass” platformunda yayınlanacağını yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi’nin aşı belgesine sahip olan yolcuların, belirtilen platformdaki elektronik başvuru formunu doldurmaktan muaf olmayacakları bilgisi de verildi.