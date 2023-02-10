Güney Kıbrıs’ta haftalık covid-19 rakamları açıklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney KıbrısSürmanşet

Güney Kıbrıs’ta haftalık covid-19 rakamları açıklandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Güney Kıbrıs’ta haftalık covid-19 rakamları açıklandı

Güney Kıbrıs’ta 3-9 Şubat dönemini kapsayan covid-19 bilançosu açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bir hafta içerisinde 96 yaşında kadın ve 78 yaşında erkek olmak üzere iki can kaybı meydana geldi, toplam can kayıpları bin 293’e yükseldi.


Belirtilen dönem içerisinde yapılan toplam 62 bin 357 test sonucunda bin 355 yeni vaka saptandı, toplam vaka sayısı 645 bin 515’e yükseldi.

Dönem içerisinde tedavi altına alınan 57 hastadan 12’sinin yoğun bakımda, bunlardan 7’sinin entübe halde olduğu bilgisi verildi.

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Tags:Covid-19Güney Kıbrıs
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