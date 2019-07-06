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Güney Kıbrıs’ta gümrüksüz tütün ve polis çavuşuna rüşvet verme girişimi…

6 Temmuz 2019

Rum polisinin, dün, Lefkoşa’nın Rum kesiminde gerçekleştirdiği bir operasyonda, 53 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda büyük miktarda gümrüksüz tütün ürünü ele geçirdiği belirtildi.

Şahsın aracında büyük miktarda tütün ürünü ve tütün ele geçirildiğini yazan Politis gazetesi, bahse konu şahsın daha sonra aleyhinde suçlamada bulunmaması için polis çavuşuna rüşvet vermeye çalıştığını ve hemen akabinde tutuklandığını belirtti.

Gazete, daha sonra aleyhinde dava okunup serbest bırakılan şahsın evinde yapılan aramada ise, 12 bin 500 Türk Lirası, aynı zamanda tütün ürünleri ele geçirildiğini ekledi.

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