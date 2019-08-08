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Güney Kıbrıs’ta görülen Batı Nil virüsü vakalarının sayısı 3’e yükseldi

8 Ağustos 2019

Güney Kıbrıs’ta görülen Batı Nil virüsü vakalarının sayısı dün itibarıyla 3’e yükseldi.

Haravgi gazetesi, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Güney Lefkoşa’da sakin yaşlı bir kişinin Batı Nil virüsü sebebiyle tedaviye alındığını, durumunun ise kritik olduğunu yazdı.

Gazete, tedavi görmekte olan şahsın yakınlarının gazeteye, yaşlı adamın son birkaç gündür Mağusa kazasına bağlı “Paralimni” bölgesinde, “Ayia Triada” köyündeki yazlıkta olduğu bilgisini verdiklerini aktardı.

 

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