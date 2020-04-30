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Güney Kıbrıs’ta diş doktorları Kovid-19 zammı istedi

30 Nisan 2020
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Güney Kıbrıs’ta koronavirüsü salgını dolayısıyla özel koruma tedbirleri altında çalışacak olan özel diş doktorlarına bundan böyle daha fazla ücret ödenmesi istenecek.

Kişisel koruma kıyafetleri giymeleri gereken diş doktorlarının her hastadan sonra çalışma alanlarını dezenfekte etmeleri gerekiyor.

Kıbrıs Rum Diş Doktorları Birliği Başkanı Vrasidas Filipides, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA), ücretlerin tabii ki artacağını, her hasta için fazladan 17-30 avro alınacağını, ücretin sadece donanım için değil Dünya Diş Federasyonu ve Avrupa Dişçiler Konseyi’nin tavsiyesine göre çalışma alanının dezenfekte etme prosedürü için de yükseleceğini belirtti.

Bu prosedürün zaman alacağını, her gün sekiz saat çalışan bir diş doktorunun günde en fazla sekiz hasta bakabileceğine dikkat çeken Filipides, Kıbrıs’ta diş doktorlarının yüzde doksanının özel sektöre hizmet verdiğini, birçoğunun salgın sırasında açık olduğunu, sadece acil vakalara müdahale ettiklerini, bazılarının kapalı olduğunu anlattı.

Vrasidas Filipides, Birliğin kişisel koruma donanımı bulmanın zorluğunun farkında olduğunu, salgının ilk aşamasında donanım bulma zorluğu bulunduğunu, Bakanlığa, özel sektördeki diş doktorlarına Bakanlığın koruyucu donanım vererek yardım etme önerisi götürdüklerini,  Bakanlığa, birliğin önerisini hatırlatan üçüncü mektuba da cevap alamadıklarını, son üç aydan bu yana Bakanlıktan hiçbir koruyucu donanım almadıklarını, gönderilmediğini, bu nedenle birlik üyelerinin nereden bulurlarsa oradan yüksek fiyata donanım satın alarak acil vakaları tedavi ettiklerini söyledi.



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