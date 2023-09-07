Güney Kıbrıs’ta çalışan sayısında artış işsiz sayısında düşüş kaydedildi

Güney Kıbrıs’ta 2023 yılının ikinci üç aylık döneminde çalışan sayısının arttığı, işsiz sayısının ise azaldığı bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta 2023 yılının ikinci üç aylık döneminde çalışan sayısının 494 bin 264 yada nüfusun yüzde 65,6’sı olarak kayda geçtiğini, bu rakamın 2022 yılının aynı döneminde ise 482 bin 385, yani nüfusun yüzde 65,1’i olduğunu yazdılar.

Gazete, 2023 yılının ikinci üç aylık dönemi için işsiz sayısının ise 29 bin 365 veya çalışan nüfusun yüzde 5,9’u şeklinde kayda geçtiğini aktarırken, 2022 yılının aynı dönemi için ise bu rakamların 32 bin 903 ila yüzde 6,8 olduğunu vurguladı.