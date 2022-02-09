Güney Kıbrıs’ta 5 can kaybı 2.779 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 95 bin 572 test sonucunda 2 bin 779 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 5 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 95 bin 572 test sonucunda 2 bin 779 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 5 kişi hayatını kaybetti. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 761’e yükselirken toplam vaka sayısı 280 bin 643’e ulaştı. 199 kişinin tedavilerine hastanede devam edilirken 49 hastanın durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenlerin yaşlarını açıkladı: