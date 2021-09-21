Güney Kıbrıs

Güney Kıbrıs’ta 117 yeni vaka

21 Eylül 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 53 bin 935 test sonucu 117 yeni covid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı   119.230’a yükseldi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 53 bin 935 test sonucu 117 yeni covid-19 vakası tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 119.230’a yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada 39’u ağır olmak üzere 94 hastanın tedavilerine devam edildiği söylendi.



Hastanelerde durum şöyle:

Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(20 hasta)

COVID odası

14

Yoğun bakım ünitesi

6

Lefkoşa

(15 hasta)

COVID odası

9

Yoğun bakım ünitesi

6

Limasol

(27 hasta)

COVID odası

18

Yoğun bakım ünitesi

9

Larnaka

(5 hasta)

COVID odası

5

Baf

(9 hasta)

COVID odası

9

Yoğun Bakım Üniteleri

(18 hasta)

entübe

16

Solunum cihazı hariç

2

 





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21 Eylül 2021


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