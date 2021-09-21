Güney Kıbrıs
Güney Kıbrıs’ta 117 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 53 bin 935 test sonucu 117 yeni covid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 119.230’a yükseldi.
Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 53 bin 935 test sonucu 117 yeni covid-19 vakası tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 119.230’a yükseldiğini açıkladı.
Açıklamada 39’u ağır olmak üzere 94 hastanın tedavilerine devam edildiği söylendi.
Hastanelerde durum şöyle:
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(20 hasta)
COVID odası
14
Yoğun bakım ünitesi
6
Lefkoşa
(15 hasta)
COVID odası
9
Yoğun bakım ünitesi
6
Limasol
(27 hasta)
COVID odası
18
Yoğun bakım ünitesi
9
Larnaka
(5 hasta)
COVID odası
5
Baf
(9 hasta)
COVID odası
9
Yoğun Bakım Üniteleri
(18 hasta)
entübe
16
Solunum cihazı hariç
2