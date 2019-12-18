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Güney Kıbrıs’ın batık kredileri 9,68 milyar euro

18 Aralık 2019

Güney Kıbrıs bankalarında bulunan batık kredi miktarının 9,68 milyar Euro olduğu bildirildi.
Politis gazetesi, Rum Merkez Bankası’ndan alınan verilere dayanarak, batık kredilerde bir önceki aya göre 27 milyon Euro’luk azalma meydana geldiğini yazdı.
Alithia gazetesi de, Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs dahil 11 ülke için 2020 yılı değerlendirme raporu hazırlanması kararı aldığı ve Güney Kıbrıs’a bir dizi uyarıda bulunduğunu kaydetti.
Haberde, Komisyon’dan Güney Kıbrıs’a, batık kredilerin makroekonomik dengesizlik yarattığı konusunda uyarılarda bulunulduğu ifade edildi.

 



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