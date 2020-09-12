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Güney Kıbrıs ve ABD’den ortak deniz tatbikatları

12 Eylül 2020

ABD donanması özel kuvvetlerine ait iki sürat teknesinin, Rum Milli Muhafız Ordusu ile yapılacak ortak tatbikatlara katılmak amacıyla bugünden, 20 Eylül tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta olacağı belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre Rum Savunma Bakanlığı konu hakkında yaptığı açıklamada, ABD donanması özel kuvvetlerine ait iki adet sürat teknesinin (Combatant Craft Medium transport vessels) RMMO ile yapılacak olan ortak tatbikatlarda yer almak amacıyla bugünden, 20 Eylül tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta bulunacağını ifade etti.

Rum Savunma Bakanlığı açıklamasında, tatbikatların, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ikili ilişkilere dayandığını, aynı zamanda lojistik ve seyir konularındaki işbirliğiyle ilgili olduğunu belirtti.

 


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