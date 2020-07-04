Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bir günde 9 binden fazla kişide koronavirüs tespit edildi

Afrika’da Kovid-19’un en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, son 24 saatte 9 bin 63 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Kovid-19 vakalarındaki günlük rakamlarda rekor sayıda artış yaşanırken, son 24 saatte 9 bin 63 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 177 bin 124’e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 745 bin 153 test yapıldı.

Son 24 saatte 108 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 952’ye yükseldi.

Kovid-19 vakalarından 86 bin 298’i iyileşti.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Kıta genelinde vaka sayısı 450 bine yaklaştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 450 bine yaklaştı.