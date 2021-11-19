Güneş’ten daha sıcak reaktörüyle dünya rekoru kıran Çin nükleer füzyon üretmenin ucuz yolunu buldu

Güneş’ten daha sıcak nükleer reaktörüyle birkaç ay önce dünya rekoru kıran Çin, şimdi de nükleer füzyon elde etmek için daha uygun maliyetli bir yöntem keşfetti.

Çin Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, yeni yöntemi Shenguang II lazer tesisinde füzyon deneyleriyle test etti.

İki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturduğu nükleer füzyon sürecini daha az bütçe ve daha zayıf lazerlerle başlatmanın yollarını arayan araştırmacılar, 1997’de ünlü Çinli fizikçi Zhang Jie tarafından geliştirilen bir tekniğe başvurdu.

Teknik birbirine hidrojen plazması yayan iki küçük altın koniye nispeten zayıf lazer ışınları gönderilmesini içeriyordu. Araştırmacılar doğru parametreler kullanıldığında bu tekniğin bir füzyon reaksiyonunu meydana getirebileceğini tespit etti.

Söz konusu füzyon deneyleri, 156 milyon dolarlık bir bütçeyle 6 yıl boyunca devam ettirildi. Fransa’daki Uluslararası Termal Deneysel Reaktör (ITER) gibi ünlü nükleer reaktörlerin bütçesininse 45 ila 65 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Araştırma ekibi, gelecekte bu deneyleri, “oyunu tamamen yeni bir düzeye taşıyacak” daha gelişmiş araçlarla, daha iyi tesislerde tekrarlamayı hedefliyor.

Bu başarılabilirse ITER reaktörüne mevcut maliyetinin çok altında bir bütçeyle rakip olabilecek bir füzyon reaktörü inşa edilebilir.

Araştırma ekibine liderlik eden Zhang Zhe, bu tür deneyler sayesinde gelecekte bir elektrik santralinin işletilmesi için gereken maliyetin “son derece az” olacağını ifade etti.

Çin Bilimler Akademisi’nden araştırmacılar, ülkenin “yapay Güneş” diye anılan EAST adlı nükleer reaktörünün de mayısta yapılan deneylerde dünya rekoru kırdığını duyurmuştu.

Söz konusu deneylerde reaktörün plazma sıcaklığı 120 milyon santigrat dereceye ulaşmış ve sıcaklık 101 saniye korunmuştu.

Akademinin yöneticisi Song Yuntao, deneyi “Çin’in fizik ve mühendislik alanlarında büyük bir başarı” diye nitelemişti.