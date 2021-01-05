Gündemimiz Farklı

1960’lar boyunca, Frank Abagnale, ücretsiz uçmak ve bankaları dolandırmak için pilot, avukat ve doktor da dahil olmak üzere sekiz farklı kimliğe girmiştir. Frank Abagnale’nin en usta olduğu konu sahte kişisel çekler yazma yeteneğidir. Çeklerin karşılıksız çıkacağı belli bir süre sonra anlaşılacağından dolayı Abagnale sürekli farklı bankalar üzerinden hesaplar açmıştır. Ayrıca, bu durumun devam etmesi için yeni kimlikler yaratmıştır.

16 yaşında dolandırıcılığa başlayan Frank Abagnale’nin hayatı Leonardo Di Caprio’nun oynadığı “Sıkıysa Yakala” adlı filmle sinemaya uyarlanmıştır.

Covid-19 salgını ile birlikte birçok ülke küçük işletmeleri ayakta tutabilmek için yardımlar, kredi destekleri gibi yollara başvurdu. Bugün tartışılan bir konu ise desteklerin Abagnale’nin yıllar önce kullandığı yöntemlerle suiistimal edilip edilemeyeceği.

David Haines olayı bu durumun tipik bir örneğidir. ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan David Haines, nisan ayında maaş destek programı çerçevesinde koronavirüs kredisi talep etti. 29 yaşındaki işletmeci 70 çalışanı olduğunu, aylık harcamalarının 4 milyon dolar olduğunu beyan etti. Soruşturma açan yetkililer, genç işletmecinin aylık giderlerinin 4 milyon değil, 200 bin dolar olduğunu tespit etti.[1]

Bizim gündemimiz ise ne yazık ki farklı. Biz sorun içerisindeki sektörlere, ekonomiye nasıl yardım ederiz derdine düşemedik. Bizim beklentimiz aşının ortaya çıkıp sorunların kendiliğinden çözülmesi.

Biz sorunlarımızın başkaları tarafından çözülmesini bekliyoruz. Lakin başkalarının çözümleri bizim sorunlarımızı çözebilecek mi?

Bir örnek ile yazıyı bitirelim. 1996 yılında Honduraslılar Choluteca nehri üzerine bir köprü yaptırmak istemişler. Su yüksekliğinin fazla olması ve nehrin gücünden dolayı köprüyü kendileri değil de Japon bir firmaya yaptırmaya karar verilmiş. 1998 yılında köprü kullanıma açılıyor ve aynı yıl tarihin en büyük kasırgalarından biri gerçekleşiyor. Köprü hariç her şey yok oluyor.

Karşılaştığımız tehditlerle kendi imkânlarımızla başa çıkmaya çalışmalıyız ki cami yıkılsa da mihrap yerinde kalsın.