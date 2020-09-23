Gundam robotu hayata adım attı

Japonya, on yıllardır manga ve anime sanatının geliştirdiği robot kültürünün önde gelen figürlerinden biri olan Gundam’ı gerçek hayatta da harekete geçirdi.

1970’lerin popüler anime dizisi ‘Mobile Suit Gundam’daki robotlardan birine göre inşa edilen 18 metre yüksekliğinde, 25 ton ağırlığındaki insansı robot, uzun yıllar süren çalışmaların ardından, sonunda yürütüldü.

Yokohama şehrindeki Gundam Fabrikası’nda bu hafta devinim denemeleri başarıyla gerçekleştirilen dev robot için 1 Ekim’de planlanan resmi açılış töreni ise koronavirüs pandemisi nedeniyle gelecek aylara ertelendi.

Ancak mangadan animeye, plastik oyuncaklardan video oyunlarına uzanan milyarlarca dolarlık Gundam frençayzı, hayranlar için denemelerin videosunu yayımladı. Hızlandırılmış videoda, anime dizisinin RX-78-2 modelinden esinlendiği sanılan dev robot, yürüyüp diz çökerken tüm gövdesini ve ardından sağ kolunu ve parmaklarını hareket ettirirken görülüyor.

Daha önce heykeli dikilmiş Gundam’ın hareketli robotunu 6 yıl önce tasarımlamaya başlayan mühendislerin 24 hareket edebilir parçanın hepsinin sorunsuz çalışmasını sağlamak için her parçaya ağırlık kısıtlaması getirdiği belirtildi.

Askeri amaçlı bilimkurgusal geçmişi bulunan Gundam’ın parçaların toplamından tam işlevli insansı robota dönüşümü, Japon geleneklerine uygun gerçekleşti.

Jotoshiki denilen binaya tavan yerleştirme törenini Gundam’a uyarlayan Şinto rahipleri, ilkin bedeni kurulan robotun ardından başının yerleştirilmesini törenle kutsadı.