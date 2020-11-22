Guatemala’da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi

Orta Amerika ülkesi Guatemala’da binlerce kişi, hükümetin 2021 bütçesinde eğitim ve sağlık harcamalarında kesintiye gitme kararını protesto etti.

Ãœlke basınında çıkan habere göre, söz konusu bütçe kesintilerine karşı çıkan binlerce öğrenci, işçi sendikaları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, başkent Guatemala’daki Ulusal Kültür Sarayı’nın bulunduğu alanda toplandı.

Sakin başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

KONGRE BİNASI ATEŞE VERİLDİ

Kimi göstericilerin Kongre binasına zorla girip binayı ateşe vermesi üzerine, bazı mobilya ve büro malzemeleri büyük zarar gördü.

Polisin Kongre binasına giren grupları çıkarmak için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunduğu olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı.