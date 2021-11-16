Gram altından yeni tarihi zirve
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 613 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,64 üzerinde 602,9 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 12.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 yükselişle 612,54 liradan işlem görüyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda 0,5 artışla 1.873 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, yükseliş eğilimindeki ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin küresel dolar talebini artırdığını ifade etti.
Bugün İngiltere’de işsizlik, Avro Bölgesi’nde büyüme ile ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.
|Alış
|Satış
|Değişim
|Ons Altın
|$1.874
|$1.875
|%0,61
|12:12
|Gram Altın
|607,44
|613,00
|%1,74
|12:12
|Çeyrek Altın
|985,01
|1.005,61
|%1,73
|12:12
|Yarım Altın
|1.970,03
|2.011,23
|%1,73
|12:12
|Tam Altın
|3.940,39
|3.981,81
|%1,73
|12:12