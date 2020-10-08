SağlıkSürmanşet

Gözyaşında da corona virüs tespit edildi

8 Ekim 2020
Gözyaşında covid-19






Yurt dışında yapılan çalışmalarda bazı yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının gözyaşında da Covid-19 RNA’sı görüldü, gözyaşında artışın ve gözde çapaklanmanın hastalık belirtileri arasında yer aldığı ortaya çıktı.







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8 Ekim 2020

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