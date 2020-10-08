Gözyaşında da corona virüs tespit edildi

RWTH Aachen Üniversitesi’nde 18 Covid-19 hastası üzerinde yapılan bir başka çalışmada ise hastalardan 5’inin (yüzde 28) gözyaşında PCR testi ile corona virüs RNA’sı saptandı.

TC Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Covid-19’a sebep olan ve damlacık yoluyla yayılan “SARS-CoV2” virüsünün ana bulaşma şeklinin solunum yolu olduğunu hatırlattı.

Virüs bulaşında farklı kaynakların etkili olup olmadığına ilişkin bilgi veren Kayıpmaz, “ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezince (CDC) göz aracılığıyla bir bulaşmanın düşük ihtimalle de olsa mümkün olabileceği ama bulaşmada ana yolun solunum sistemi olduğunu vurgulandı” dedi.

Kayıpmaz, virüslü bir yüzeye temas eden bir kişinin ellerini yüzüne ve gözlerine götürmesi sonucunda bulaşın söz konusu olabildiğinin bilimsel çalışmalarla gösterildiğini belirtti.

GÖZDE KIZARIKLIĞA DİKKAT

Gözde kızarıklığın Covid-19 belirtilerinden olabildiğini ifade eden Kayıpmaz, şunları kaydetti:

“Ayrıca bir başka çalışmada gözyaşında artışın ve çapaklanmanın da belirtiler arasında olabileceği gösterildi. Virüsün kaynağı olan Çin’in Hubei eyaletinden yayınlanan bir çalışmada yalnızca bir hastanın ilk belirtisinin göz kapaklarının içini ve gözlerin beyaz bölgesini kaplayan zar olan konjonktivanın iltihabı (konjonktivit) olduğu belirtildi.

RWTH Aachen Üniversitesi’nde 18 Covid-19 hastası üzerinde yapılan bir başka çalışmada ise hastalardan 5’inin (yüzde 28) gözyaşında PCR testi ile corona virüs RNA’sı saptandı. Ayrıca Milano’da gerçekleştirilen SERPICO-19 çalışmasında Covid-19’un retinayı da etkileyebileceği sonucuna varıldı. Retinadaki etkilenmenin çoğunun da retinanın damar sisteminden kaynaklandığı belirtilmiştir. Bu nedenle, hasta kişilerin gözyaşına veya gözyaşının silindiği mendil ve peçeteye dokunulmamalı.”

Doç. Dr. Kayıpmaz, sağlığın korunması için tedbirli olunması gerektiğini belirterek, “İster Covid-19 ister grip isterse sağlıklı bir kişinin, gözyaşı, kan, balgam gibi vücut sıvıları ile vücut sıvılarının temas ettiği peçete, mendil gibi ürünlerle de temastan kaçınılmalı” uyarısında bulundu.