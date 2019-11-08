Dünya

Gözlük takması yasaklanan Japon kadınlar uygulamaya tepkili

8 Kasım 2019

Kullanıcılardan biri “bu kurallar çağ dışı” yorumu yaptı

Japon kadınlar iş yerlerinde gözlük takma haklarının kısıtlandığı gerekçesiyle sosyal medyada kampanya başlattı. ‘Gözlük takmak yasak’ etiketiyle binlerce paylaşım yapan kadınlar, ülkelerinde görünümlerine dair koyulan katı kurallara tepki gösterdi.

Euronews’in haberine göre, Japonya’da kadın çalışanlara topuklu ayakkabı giyme zorunluluğu getirilmesinin ardından bu kez de bazı şirketler kadınlara gözlük takmayı yasakladı.

Bir televizyon programına konu olan yasak, kadınların sosyal medyada gözlük takma haklarını savunmak için bir araya gelmesine neden oldu. İş yerlerinde dış görünüşlerine yönelik dayatmaları protesto eden kadın çalışanlar, başlarından geçen olayları diğer kullanıcılar ile paylaştı.

Kullanıcılardan biri “bu kurallar çağ dışı” yorumu yaparken, bir diğeri işverenlerin gerekçelerini “aptalca” olarak nitelendirdi.

Japonya’da benzer bir kampanya, geçtiğimiz aylarda kadınlara iş yerinde topuklu ayakkabı giyme zorunluluğu getirilmesi sonrası başlamıştı. #KuToo hareketi olarak da bilinen kampanya kapsamında, topuklu ayakkabı zorunluluğunun kaldırılması için 21 binden fazla imza toplanmıştı.

Ancak Japonya Sağlık Bakanlığı kampanyaya cevaben, kadınların işe topuklu ayakkabı ile gitmesinin “uygun” ve “gerekli” olduğunu söylemişti.



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