Gözler 13. İskele Rallisi’nde

Hafta sonu İskele’de Ralli heyecanı yaşanacak. 13. İskele Rallisi, İskele Belediyesi’nin de katkıları ile 2 günlük programla yapılacak. İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Limon, Eurol, Chagla Car Care, enlglobal, Near East Bank, Tekan Mobile, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, GoPro, GenPower, Polaris ve Basel Energy’nin de katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, bugün İskele Panayır alanından saat 20.00’de start alacak. Ekipler 2 kez art arda, Ardahan bölgesinde hazırlanan 7,80 kilometrelik Ardahan Etabı’nı gece etabı olarak geçip ilk günü tamamlayacaklar. Ardahan Etabı’nın ilk araç için ilk start saati 20.30 olarak belirlenirken, ikinci etap 21.33’te başlayacak.

17 Temmuz Pazar günü ise Topçuköy, Sınırüstü ve İskele bölgesinde, aynı isimlerle hazırlanan 3 etap ikişer kez art arda geçilecek. Servis alanının son yıllarda olduğu gibi Makenzi Beach park yerinde kurulacağı rallinin ikinci günü, yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Topçuköy Etabı’nın 10.00 ve 11.05’te iki kez art arda geçilmesiyle başlayacak. Servis arasının ardından ekipler bu kez 12.45 ve 13.42’de iki kez art arda yaklaşık 10 kilometrelik Sınırüstü Etabı’nı geçecekler ve yine servis alacaklar. 3 saat ara verildikten sonra servis yapılacak ve bu kez 18.15 ve 18.55’te ilk aracın start almasıyla iki kez art arda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki İskele Etabı geçilecek ve Makenzi Beach’te yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak

Yarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 4 farklı sınıfta toplam 15 ekip kayıt yaptırdı. Ülkemizin yaz sıcağında yapılmasına rağmen her sezon büyük ilgi gören ve keyifli dakikalara sahne olan İskele Rallisi’nde, oldukça çekişme yaşanması bekleniyor.