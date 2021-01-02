Göz damlasıyla eşini öldürmeye çalışan kadın yakalandı

ABD’nin güneyindeki Arkansas eyaletinde yaşayan Tina Glasco, normalde kızarıklıkları gidermesi için kullanılan göz damlasıyla eşini öldürmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklandı.

KAIT-TV’nin polisten edindiği bilgilere göre, Tina Glasco 4 gün boyunca göz damlasını kocasının içeceklerine damlattı.

Salı günü bir ses kaydına erişen polis, burada Glasco’nun eşini öldürme planını itiraf ettiğini duydu.

56 yaşındaki kadın, çarşamba günü tutuklandı. 4 Ocak’ta da mahkemeye çıkması bekleniyor.

Cinayet teşebbüsüyle suçlanan Glasco’nun serbest kalması için yüz bin dolar (yaklaşık 740 bin TL) kefalet bedeli ödenmesi gerekiyor.