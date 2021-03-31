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Görme engelli kızları Nehir için biriktirdikleri 45 bin liralık altınları çalındı

31 Mart 2021
nehir çökmez





Türkiye’de Adem ve Dünya Çökmez çiftinin 5 yaşındaki kızları Nehir’in sağ gözü yüzde 60, sol gözü ise hiç görmüyor. Ailenin, kızlarının eğitimi ve tedavisi için biriktirdikleri 45 bin lira değerindeki altınlar çalındı. Birikimleri kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Baba Adem Çökmez, “Polisler yaklaşık 18 bin lirayı buldu ama gerisi yok. Ben o parayı çok zor şartlarda biriktirmiştim” dedi.





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31 Mart 2021




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