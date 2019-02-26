Gönyeli’de bir kişinin yaşamını yitirdiği iş kazasıyla ilgili 2 tutuklama

Gönyeli’de bir otel inşaatında çalıştığı sırada geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Beyazit Temiz’in ölümüyle ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, inşaatı yapan şirket direktörü Ö.G. (E-76) ile taşeron firma direktörü C.K. (E-40) tutuklandı.

29 yaşındaki Temiz, pazar günü altıncı katta iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık onbir metre yükseklikten beton zemine düşerek olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Soruşturma devam ediyor.