Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde yoğun dönem

Gönyeli Belediyesi altyapı ve çevreyle birlikte insan odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde 7’den 70’e herkesin katılabileceği birbirinden yararlı kurslar tüm hızıyla devam ediyor.

Pandemi dönemi sonrasında yeniden canlanan Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde tüm vatandaşların katılabileceği yeni kurslar açılıyor.

Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen kişilerin 05338253255 numaralı telefona başvurabilecekleri, yine aynı iletişim üzerinden kayıt yapabilecekleri belirtildi.

Basketbol kursları

Gönyeli SAM’da 6-12 yaş çocuklara yönelik basketbol kursları yeniden başlıyor.

Gönyeli Belediyesi, 6-12 yaş gurubu çocuklara haftada 2 gün basketbol kurslarına katılarak fiziksel gelişimleri yanında sosyalleşme fırsatı sağlıyor.

Kurslar, Basketbol Eğitmeni Ahmet Gürel Alp önderliğinde yapılacak.

Paten kursu

Akan Zeki eğitmenliğinde Paten Inline kursları da Gönyeli SAM’da yeniden başlıyor.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Paten sürmek stresi azaltır. Kalp hastalıkları riskini düşürür. Kas dayanıklılığını ve gücü arttırır. Esneklik, denge ve koordinasyonu arttırır, kemikleri güçlendirir. Spor amacıyla kullanılır. İşte bunlar sizin için önemli ise, gelin birlikte kayarak, hayatımıza değişiklik katalım” denildi.

“Bisikleti Gönyeli”

Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilen ve küçükten büyüğe birçok insanın katılım gösterdiği “Bisikletli Gönyeli” Kursları da en kısa sürede yeniden başlıyor. Kurslar Taçam Gökbörü eğitmenliğinde Gönyeli SAM’da yapılacak.

Kurslar, çocuklar ve yetişkinlere yönelik verilmeye devam edilecek.

“Bisiklet her çocuğun en büyük, her büyüğün en çocuk hayalidir” denerek başlatılan kampanyaya Gönyeli halkı yoğun ilgi göstermişti.

Yunanca kursları da başlıyor

Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde bir diğer yeniden başlayacak kurs ise Yunanca Kursu olacak. Tarihleri kısa süre içerisinde açıklanacak olan kursun öğretmenliğini ise Ali Temi yapacak.