Gönyeli Polis Karakolu hizmete başladı

Hızla gelişen ve büyüyen Gönyeli ile civar yerleşim bölgelerine, daha etkin ve süratli güvenlik hizmeti verebilmek adına, 02 Ocak 2024 tarihinden itibaren bölge halkına hizmet vermeye başlayan Gönyeli Polis Karakolu binasının açılış töreni bugün gerçekleştirildi.

Törende konuşan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman AYTAÇ; Gönyeli Polis Karakolunun açılmasıyla birlikte, polisin bölge halkının güvenlik ihtiyaçlarını daha yakından ve etkin şekilde karşılayabileceğini belirtti. Başta Gönyeli olmak üzere, civar yerleşim bölgelerine güvenlik hizmeti verecek Polis Karakolunun açılması ihtiyacını ortaya koyan, binayı projelendirip tamamlayan ve halkın hizmetine sunulmasına kadar emeği geçen hekese teşekkür ederek karakolun devlete ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Tümg. AYTAÇ ayrıca, Gönyeli Polis Karakolunda görevli personele de hitap ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.