Gökkaya: Yaşlılara Covid-19 sürecinde destek sağlanması önemli

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Füsun Gökkaya, 65 yaş üstü yaşlıların Covid-19 salgını nedeniyle birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, yaşanan bulaş riski nedeniyle sokağa çıkmaları ya da kalabalık ortamlarda bulunmaları sakıncalı olan yaşlı vatandaşların bazılarının kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşadıklarını ifade etti.

Dünyada yaşlı nüfusun oldukça fazla olduğunu aktaran Gökkaya, yaşlı nüfusun bir kısmının aile bireyleriyle birlikte kaldığını ancak belirli bir kısmının ise yalnız yaşadığı için söz konusu süreçte zorluklarla karşılaştığını kaydetti.

Doç. Dr. Gökkaya, sosyal izolasyonun salgınla baş etme stratejisi olarak tavsiye edildiğini anımsatarak, “Ancak eve kapanma, bireylerin evlerinde küçük bir grup içeresinde toplumsal hayattan uzaklaşarak izole olmalarına neden olmaktadır. Bu süreçte evde kalma zorunluluğu ile yaşlılar yalnızlıkla yüzleşmektedirler” dedi.

Evde yalnız kalmanın ya da yalnız ölme korkusunun yaşlı bireylerde derin etkiler bıraktığını söyleyen Gökkaya, bu durumun onların psikolojilerini etkilediğini de dile getirdi.

Klinik Psikolog Gökkaya, evlerinde özellikle yalnız yaşayan yaşlıların takip ettikleri haberlere de dikkat çekerek, bu yaşlıların, ölüm riski taşıdığını düşünülen yaşlıların vaka ve ölümleri hakkında duydukları ya da izledikleri haberler nedeniyle ölümün kendilerine yakın olduğunu düşündüklerini ve bu durumun onların kaygı düzeylerinin artmasına neden olduğunu vurguladı.

Pandemi sürecinde yaşlıların ekonomik olarak desteklenmesi, sağlık ve bakım ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini de söyleyen Gökkaya, “Salgın döneminde, yaşlıları virüsten korumak amacıyla sağlık ve bakım konusundaki ihtiyaçlarını gerekli tedbirleri almak koşuluyla evlerinde yaparak, giderilmelidir” dedi.

Doç. Dr. Gökkaya, ayrıca yaşlılar için sosyal destek grupları oluşturulmasını da önererek, “Evlerinden ayrılamayan yaşlıların belirlenen destek hatlarından ihtiyaçları öğrenilerek, karşılanabilir” ifadesini kullandı.