Kıbrıs

GKK, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına 3 adet unimog araç hibe etti

7 Mart 2019
GKK

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın afet ve acil durumlara müdahale imkan kabiliyetini arttırmak maksadıyla, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Teşkilat Başkanlığı’na 3 adet Mercedes Unimog araç hibe edildiğini bildirildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu araçların tadilatlarının tamamlanmasına müteakip Güzelyurt, Girne ve Gazimağusa Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri tarafından kullanılacağı belirtildi.

 

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