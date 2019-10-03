Kıbrıs

Gizli ittifak kurmak suçundan tutuklandılar

3 Ekim 2019

Ercan Havalimanı yakınlarında bulunan bir inşaatta aralarında suç işlemek için gizli ittifak kuran 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, adaya turist olarak gelen 4 kişiyi Kıbrıs’ın güneyine geçirme planı yaptıkları tespit edilen şahıslar tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

01.10.2019 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Ercan Hava Limanı’nın doğu kısmında bulunan inşaat halindeki binada polis tarafından yapılan aramada, H.E. (E-33) ve A.N. (E-24)’nin aralarında bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurarak KKTC’ye turist olarak gelen M.Z((E-20),S.M.P.(K-33), M.J.E.K. (K-34) ve K.E.B.(E-26)’yı yasal olmayan yollardan G.K.R.Y Bölgesine geçirmek üzere toplandıkları sırada tespit edilmişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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