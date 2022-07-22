Gizemli Kadın’ın iki bin yıllık sırrı ortaya çıktı (Yalnızca hamile değildi)

Diğer taraftan geçen yıl, tomografik görüntüleme kullanılarak yapılan bir inceleme, kadının öldüğünde 20 ile 30 yaşları arasında olduğunu ve hamileliğinin 26. ila 30. haftasında olduğunu ortaya çıkardı.Ayrıca, mumya kumaşlara dikkatlice sarılmış ve öbür dünyada çocuğuyla birlikte rahat etmesi için birçok muskayla birlikte gömülmüştü.