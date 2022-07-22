Dünya

Gizemli Kadın’ın iki bin yıllık sırrı ortaya çıktı (Yalnızca hamile değildi)

22 Temmuz 2022
Gizemli Kadın






Bilim insanları, yaklaşık 2 bin yıl önce ölen ve dünyanın bilinen ilk hamile mumyası olarak ünlenen “Gizemli Kadın” hakkında yeni bir keşif yaptı. Oldukça genç bir yaşta ölen antik Mısır mumyasının ölüm nedeninin nazofarenks kanseri olduğu belirlendi. Bilim insanları, yeni keşfin kanserin nedeni belirlemeye yardımcı olarak modern tıbba katkı sunacağını açıkladı.



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22 Temmuz 2022






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