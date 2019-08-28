Kıbrıs

Girne’deki uyuşturucu olayında 10 tutuklu daha

28 Ağustos 2019

Girne’de polisin dün yaptığı operasyonda tutuklu sayısı arttı, 10 kişi daha tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, H.D.’nin (E-21) tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yaklaşık 2.5 gram ağırlığında kokain, 12 extasy hap,  0.10 mg metamfetamin,20 gram hintkeneviri ve 61 cinsel gücü arttırıcı jel bulunması meselesiyle ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğuna inanılan M.G.(E-31), E.S.(E-28), O.T.(E-40), E.Y.(E-35), Y.U.(E-44), P.M.(K-24), M.B.S.(K-25), D.K.(E-27), A.T.(K-24) ve A.A.(E-37) tutuklandı.

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