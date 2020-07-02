Girne’de yarın elektrik kesintisi olacak

Girne’nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak kesintilerden biri, 09:30 ile 11:00 saatleri arasında yapılacak. Bu kesintiden Oteller Bölgesi Dağ Kısımı ve Aytoro Mahallesi etkilenecek.

09:00 ile 13:30 saatleri arasındaki kesinti ise, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Monte Parle Tatil Köyü ve Civarında yapılacak.