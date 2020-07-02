Kıbrıs

Girne’de yarın elektrik kesintisi olacak

2 Temmuz 2020
elektrik kesintisi

Girne’nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak kesintilerden biri, 09:30 ile 11:00 saatleri arasında yapılacak. Bu kesintiden Oteller Bölgesi Dağ Kısımı ve Aytoro Mahallesi etkilenecek.

09:00 ile 13:30 saatleri arasındaki kesinti ise, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Monte Parle Tatil Köyü ve Civarında yapılacak.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Bakan Pilli: 1 yeni vaka

Bakan Pilli: 1 yeni vaka

1 Temmuz 2020
Photo of Dizdarlı: Beklenen tarih geldi. Gelmesiyle de ilk ithal vakamızla tanıştık

Dizdarlı: Beklenen tarih geldi. Gelmesiyle de ilk ithal vakamızla tanıştık

1 Temmuz 2020
Photo of Vatandaş panik, bakanlık suskun!

Vatandaş panik, bakanlık suskun!

1 Temmuz 2020
Photo of Kırıkkale köyü ve Hamitköy’de arazi yangını meydana geldi

Kırıkkale köyü ve Hamitköy’de arazi yangını meydana geldi

1 Temmuz 2020
Photo of Bakan Pilli: Gelecek olan yolcuları yakından görmek için buradayız

Bakan Pilli: Gelecek olan yolcuları yakından görmek için buradayız

1 Temmuz 2020
Photo of Özyiğit: Tüm toplumun sağlığı riske atılıyor

Özyiğit: Tüm toplumun sağlığı riske atılıyor

1 Temmuz 2020
Photo of Evlerinde hintkeneviriyle yakalandılar

Evlerinde hintkeneviriyle yakalandılar

1 Temmuz 2020
Photo of Kandulu: KKTC‘de vaka yok ve rahatsınız. Hastanenin durumu belli ve ortada. Bunun için ayaklanılmalı öncelikle

Kandulu: KKTC‘de vaka yok ve rahatsınız. Hastanenin durumu belli ve ortada. Bunun için ayaklanılmalı öncelikle

1 Temmuz 2020
Photo of Rogers: Hijyen kurallarına uyarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumaya gayret göstermeliyiz

Rogers: Hijyen kurallarına uyarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumaya gayret göstermeliyiz

1 Temmuz 2020
Photo of Erhürman: Yaptırımı ne?

Erhürman: Yaptırımı ne?

1 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı