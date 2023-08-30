Girne'de yarın bazı bölgelere 3 buçuk saat süreyle elektrik verilemeyecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Ağustos 30, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Girne’de yarın bazı bölgelere 3 buçuk saat süreyle elektrik verilemeyecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım ve proje çalışması nedeniyle yarın Girne’de bazı bölgelere 09.30 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği bildirildi.

 


KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre kesintiden etkilenecek bölgeler, Vahşi Hayvan Çiftliği bölgesi, Tropikana Tatil Köyü bölgesi, Ozanköy’ün Doğusu, Ozanköy’ün Kuzeyi, Kuzey Batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ve civarı, Girne Üniversitesi ve civarı, Çıralı Fırını ve civarı, Erdener Market ve güneyi olarak açıklandı.

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Tags:Elektrik kesintisiGirne
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