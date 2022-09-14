Kıbrıs

Girne’de “Street Food Festival and Bazaar” etkinliği yapılıyor

14 Eylül 2022
“Street Food Festival and Bazaar”






Girne’de “Street Food Festival and Bazaar” etkinliği yapılıyor. Organizatörlerden yapılan yazılı açıklamaya göre sokak lezzetlerinin yer alacağı etkinlik 16 Eylül Cuma 18.00’de Zeytinlik’te yer alan Villaggio Templos Restorant’ın bahçesinde başlayacak.




Etkinlikte Kaan Batural Acuoustic Trio da müzikleri ile sahne alacak. Etkinlik kapsamında ülke yemeklerinin yanı sıra dünya sokak lezzetleri de beğeniye sunulacak.



Küçük emekçilerin stantlarının yer alacağı etkinlikte pazar kurulacak, satış gerçekleşecek.



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14 Eylül 2022






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