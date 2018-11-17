Kıbrıs

Girne’de operasyon

Girne'de operasyon yapan Polisten kumarhaneye girmesi yasak 13 kişiye yasal işlem ve 111 sürücüye ceza

PGM

 

Polis, Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında huzur operasyonu düzenledi.

Dün akşam ile bu sabahın ilk saatleri arasında yapılan operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhane, bar, kahvehane ve diskolar kontrol edildi. Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 13 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleriyse 340 aracı kontrol etti. 2 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 111 sürücü de çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

 




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