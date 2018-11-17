Girne’de operasyon

Polis, Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında huzur operasyonu düzenledi.

Dün akşam ile bu sabahın ilk saatleri arasında yapılan operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhane, bar, kahvehane ve diskolar kontrol edildi. Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 13 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleriyse 340 aracı kontrol etti. 2 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 111 sürücü de çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.