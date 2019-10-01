Kıbrıs

Girne’de kavga: 1 tutuklu

1 Ekim 2019

Girne’de faaliyet gösteren bir restoranın önünde çıkan kavga olayında 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

30.09.2019 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir resturantın ön kısmında bulunan açık alan içerisinde, K.A.H.B.(E-21) aralarında çıkan tartışma sonucu O.S.M.A.M.’nin burnuna kafa atmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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