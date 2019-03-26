Kıbrıs

Girne’de dönüşümlü elektrik kesintisi

26 Mart 2019

Girne’de, 1. Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın çeşitli bölgelere dönüşümlü olarak elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 15.00 saatleri arasında yaklaşık 30 dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere Girne’nin doğusunda Karakum ile Doğanköy, batısında Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi ile güneyinde Boğaz Piknik Alanı arasındaki bölgede dönüşümlü olarak elektrik kesintisi uygulanacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

 

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