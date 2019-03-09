Kıbrıs

Girne’de araç yangını

9 Mart 2019

Girne’de seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Yangın sonucu aracın ön bölümü yandı.

Polisin açıklamasına göre, bugun saat 16.00 sıralarında Alpaslan Bulanık yönetimindeki LD 782 plakalı araçta, Karaoğlanoğlu Caddesi’nde seyir halindeyken,  muhtemelen akü kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak aracın ön kabini, ön kaporta, plastik aksamları ve iki adet ön lastiği yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.

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