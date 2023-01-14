Girne Polis Müdürü Karagil, Şenkul’a ziyarette bulundu

Girne Polis Müdürü Gökay Karagil, Girne Trafik Şube Amiri Mehmet Şençay, Girne Trafik Devriyeler Amiri Salih Koyutürk, Girne Belediye başkanı Murat Şenkul’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında göreve başlayan Şenkul’a iyi dilek temennilerinde bulunuldu. Yapılan görüşmede, Girne’nin en önemli sorunu olan trafik sorunu ve kent güvenliği konuları hakkında da karşılıklı istişarede bulunulurken, atılacak acil adımlar için yol haritası konuşuldu.

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