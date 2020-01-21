Kıbrıs

Girne Gençlik Gelişim Merkezinden, Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme projesi faydalanıcılarına kariyer desteği

21 Ocak 2020

SOS Çocukköyü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile işbirliğinde yürütülen “Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi’’ faydalanıcıları Girne Gençlik Gelişim Merkezini ziyaret etti.

Kıbrıs’ın kuzeyine ulaşan ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilerin zulüm ülkelerine geri gönderilmeden korunmalarını ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan ‘mülteci’ ve ‘endişe duyulan kişi’ olarak tanımlanabilen kişilerin toplumla sağlıklı entegrasyonunu sağlamayı hedefleyen proje bu güne kadar 1250’den fazla faydalanıcıya hizmet etmiştir. Sağlanan hizmetler arasında yasal ve sosyal müdahalelerle birlikte, sosyal entegrasyonu geliştirebilmek için mültecilerin nitelikli iş bulmalarına katkı sağlamak ve iş bulabilirliklerini artırmak öncelikli hedefler arasında. Faydalanıcılar, Kıbrıs’ta Genç İsdihtamı Güçlendirme projesiyle ada genelinde çalışmalar yürüten Girne Gençlik Gelişim Merkezi’ni ziyaret ederek sunulan hizmetlerle ilgili bilgi edindi. Bilgisayar tabanlı kurslar (Photoshop, Excel, Dijital Pazarlama), dil kursları (İngilizce, Yunanca), ve mesleki kurslar (iskemlecilik, barıstalık) hakkında detaylı bilgiyi edinen KSG faydalanıcıları, aynı zamanda birebir görüşmeye alınıp özgeçmişleri hakkında destek alıp kariyer planlarıyla ilgili görüşmeler yaptılar.

İş arayan, veya eğitim programlarıyla ilgili bilgi almak isteyenler 815 0768 numaralı telefondan Girne Gençlik Merkezine ulaşabilirler.

Facebook: https://www.facebook.com/sosgigem/

Instagram: https://www.instagram.com/girnegenclikmerkezi/

 



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