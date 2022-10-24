Girne Deniz Kulübü yelken sezonuna damga vurdu

Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu’nun yaz sezonu boyunca, ülkemizde faaliyet gösteren 4 kulübün sporcuları arasında düzenlediği Lazer ve Optimist sınıfı yelken yarışlarının Sezon Sonu Genel Klasman Ödül Töreni, Federasyon ev sahipliğinde Delta Marina Girne’de gerçekleştirildi. Yaz ayları süresince 3 ayakta 8+ yaş yelkencilerin yarıştığı yarışlara 4 kulüpten 50’ye yakın sporcu katılmış ve bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı, en heyecanlı sezona imza atmışlardı.

Girne Deniz Kulübü sporcuları genel klasman (tüm katılanlar) kategorilerinin dördünde de birincilik kürsüsüne çıkarak ve toplam 24 ödülün 15’ini alarak bu sezona damgasını vurdu.

Uzun yıllardır ara verilen Yelken yarışları, son 3 yıldır Federasyon himayesinde tekrar yapılmaya başlanmıştı. Girne Ada Beach Club’da faaliyet gösteren Girne Deniz Kulübü geçen yıl da en başarılı sonuçlarını elde etmişti. Kış aylarında da antrenmanlarına devam eden kulüp, bu yılki yarışlara da iddialı bir şekilde hazırlanarak hedeflediği sonuçlara ulaşmış oldu.

2022 SEZONU YIL SONU RESMİ YARIŞ GENEL KLASMAN SONUÇLARI:

OPTİMİST YARIŞLARI (KIZLAR) GENEL KLASMAN (2015-2007)

ELAY KANİOĞULLARI (GDK) LİR ATAK (GAYİK)) BERMET OROZBAEVA (GDK)

OPTİMİST YARIŞLARI (ERKEKLER) GENEL KLASMAN (2015-2007)

HUGO BORA SANLI (GDK) DORUK TUNCERİ (GDK) EGE SÖNMEZ ERDOĞAN (AYK)

LASER YARIŞLARI (KIZLAR) GENEL KLASMAN (2009+)

SOPHİE TAY (GDK) HAVVA GÜÇVER (GSSK) EDA ŞEVKET (GDK)

LASER YARIŞLARI (ERKEKLER) GENEL KLASMAN(2009+)