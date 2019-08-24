Girne Belediyesi’nden çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Girne Belediyesi, eylül ve ekim aylarında çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlarına eğitim verecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, eğitimlerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyesi Abdurrahman Şanverdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görevli müfettiş Mehmet Kemal Özçetin, DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Emir Taşçıoğlu ve belediye çalışanları katıldı.

Toplantıda, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitmeni Halil Erdim, Girne Belediyesi mimarlarından Sıdıka Geylan ve Anıl Çağdan, işyerlerinin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yükümlülükleri, genel prensipler ve yasal mevzuat hakkında bilgi verdi.