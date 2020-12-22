Girne Belediyesi yabancılara ait eski mezarlığı düzenledi

Girne Belediyesi Temizlik Ekipleri Mustafa Çağatay Caddesi’nde bulunan yabancılara ait eski mezarlığı, temizleyerek düzenledi.

Girne Belediyesi, yıllar içerisinde yıkılan mezarların ve mezar taşlarının tamirat ve düzenleme çalışmalarını tamamladı. Yabancılara ait mezarlıkta yabani ot temizliği, yolların bakım ve düzenleme çalışmalarını bitirerek, aynı zamanda yıkılan mezarların tamirat ve tadilat işlerini de gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde mezarlık alanındaki ağaçların budama ve ot biçme işlemlerini tamamlayan belediye temizlik ekipleri, yabani otlardan görünmeyen mezarlıkları da ortaya çıkartmıştır. Çevreye atılan çöplerin de toplanıldığı çalışmalarda ekipler, mezar taşlarına zarar veren ağaç ve bitkileri de kaldırdı.

Yabancılara ait mezarlığın Güney kısmı 1974 öncesi Rum Mezarlığı olarak kullanılmaktaydı. Kuzey Kısmı ise 1974 sonrasında İngiliz ve diğer yabancılar için bir süre kullanılmıştır.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı konuşmada; Bu tür çalışmalar yaparken din, dil, ırk gözetmeksizin herkesin manevi değerlerine sahip çıktıklarını ve vatandaşlarımızın rahat bir şekilde kabristan ziyaretleri yapmalarını sağladıklarını söyledi.