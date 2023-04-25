Girne Belediyesi, Köy ve Mahalle Meclis Toplantıları’nın ikincisini Ozanköy’de yapacak

Girne Belediyesi’nin başlattığı “Köy ve Mahalle Meclis Toplantılarının” ikincisi, 28 Nisan’da Ozanköy’de yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ilki 20 Ocak’ta Beylerbeyi’nde düzenlenen ancak 6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan deprem nedeniyle askıya alınan Köy ve Mahalle Meclis Toplantıları’na devam kararını açıkladı. Şenkul, ikinci toplantının 28 Nisan Cuma günü saat 19.30’da Ozanköy Spor Kulübü’nde yapılacağını duyurdu.

Ozanköy’de yapılacak toplantıya bölgeye dair düşüncesi ve sorunu olan herkesi beklediklerini kaydeden Şenkul, “Meclis üyelerimiz ve tüm şube amirlerimiz toplantıda hazır bulunacaktır. Siz anlatacaksınız, biz notumuzu alıp gereğini yapacağız. Çünkü biz birlikte Girneyiz” dedi.