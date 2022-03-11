Girne Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi arasında “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı

Girne Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Ayvalık Belediyesi arasında “kardeş şehir protokolü” imzalandı.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Salonunda yer alan imza törenine, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Girne ve Ayvalık Belediyeleri Meclis üyeleri ile Girne Belediyesi Şube amirleri katıldı.

Törende konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, uzun yıllardır iyi ilişkiler içinde oldukları Ayvalık Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, iyi ilişkilerin kardeş şehir protokolüyle taçlandırılacağını kaydetti.

Protokolün kendi belediye başkanlığı döneminde hayata geçmesinden ayrı bir mutluluk duyduğunu ifade eden Güngördü, protokolün gerçekleşmesine kaktı koyan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve her iki belediye meclis üyelerine teşekkürlerini sundu.

Ayvalık ve Girne’nin, zeytinin yoğun yetiştiği, kültür, gastronomi, mimari ve çevresel özellikleri, deniz şehirleri olmaları gibi benzer birçok ortak özelliği olduğunu vurgulayan Güngördü, Ayvalık’ın, Türkiye insanının sevecenliği, hoşgörüsü ve anlayışının en üst düzeyde olduğu şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Kardeş Şehir Protokolüyle, iki şehir arasında var olan ilişkilerin çok daha güzel noktalara geleceğine inanç belirten Güngördü, bu protokolle, belediyelerarası ortak kültürel sanatsal etkinliklerle, ekonomik ilişkileri ve turizmi geliştirerek hem iki kentin hem de insanlarının birbirlerini daha iyi tanıyacağına inanç belirtti.

Girne’de Zeytin Festivali, Ayvalık’ta ise “Zeytin Hasat Günleri “etkinlikleri düzenlendiğini anımsatan Güngördü, ilerleyen dönemlerde sağlanacak işbirlikleriyle bu etkinliklerin daha da zenginleştirileceğini kaydetti.

Dünyaya Hatay’dan, Akdeniz’den yayıldığı var sayılan, ölümsüzlüğün, sağlığın, bereketin, uzun ömrün, barış sevgi ve hoşgörünün simgesi olan zeytin ağaçlarının, her iki coğrafyada da büyük önem taşıdığına vurgu yapan Güngördü, zeytinin, Girne ve Ayvalık Belediyeleri arasındaki kardeşliğin barış ve hoşgörü içinde uzun yıllar devam edeceğinin bir sembolü olduğuna inanç belirtti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, Girne kentiyle kardeş şehir olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, konunun gündeme gelmesinin ardından Girne ile kardeş şehir olma kararının belediye meclisinde oy birliğiyle alındığını belirtti.

Üç yıllık dönemde, ilk uluslararası Kardeş Şehir Protokolünü Girne ile imzaladıklarını da belirten Ergin, bunun da ayrı bir mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tescilli binaları, zeytin ağaçları, kültürel sanatsal etkinlikleri, festivalleri, tabiat parkı, çeşitli doğal güzellikleri ve kültürel özellikleriyle Ayvalık’ın Girne kentiyle benzer birçok yönü olduğunu vurgulayan Ergin, protokolün ardından, kültürel sosyal sanatsal birçok ortak proje ve etkinliğe imza atmak istediklerini kaydetti.

Protokolün ardından gelen süreçte düzenlenecek ortak etkinliklerle, her iki kent insanının birbirini daha yakından tanıyacağına da inanç belirten Ergin, Girne ve Ayvalık arasındaki kardeş şehir protokolünün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kardeş şehir protokolüne imza koydu.